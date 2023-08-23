«У каждого должен быть шанс». Легендарный легкоатлет Томми Смит — об отношении к россиянам

Чемпион Олимпийских игр 1968 года в беге на 200 м, бывший американский легкоатлет Томми Смит высказался об отстранении атлетов из России и Беларуси от международных соревнований.

«Думаю, что развитие спорта возможно в том случае, если у каждого будет шанс. Да, политика присутствует в спорте. Именно поэтому спорт сейчас в некоторой степени стагнирует, потому что мысли людей направлены на другое. Спорт — это единение. В то же время это борьба, соревнование. И Себастьян Коу пытается объединить людей разными способами», — приводит слова Смита sportschau.de.

Напомним, ранее президент Международной легкоатлетической федерации (World Athletics) Себастьян Коу заявил, что сомневается в участии легкоатлетов из России и Беларуси на Олимпиаде 2024 года в Париже.