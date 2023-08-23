Испанская ватерполистка: Рубиалес поступил отвратительно. Мы личности, и нас надо уважать

Ватерполистка сборной Испании Майка Гарсия Годой отреагировала на сексистский скандал вокруг национальной команды по футболу на чемпионате мира – 2023.
Напомним, президент Федерации футбола Испании Луис Рубиалес на церемонии награждения схватил за голову и страстно поцеловал в губы футболистку Дженнифер Эрмосо. Комментируя этот эпизод в соцсетях, Эрмосо подчеркнула, что ей не понравилось то, что сделал Рубиалес. Сам инцидент вызвал жаркие споры в футбольном сообществе. Рубиалес же заявил, что «это был момент, когда двое друзей праздновали победу».
«Никогда не сталкивалась с подобным. Я считаю, это отвратительная ситуация, которую нельзя было допускать. Лично я чувствовала бы себя бессильной и опустошённой одновременно, такое нельзя прощать. Такое поведение как на торжествах, так и вне их должно наказываться, мы личности, и нас надо уважать, оправданий быть не может», — приводит слова Майки AS.
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