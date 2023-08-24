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Легкоатлеты Мария Перес и Альваро Мартин обнялись после финиша на ЧМ-2023

Легкоатлеты Мария Перес и Альваро Мартин обнялись после финиша на ЧМ-2023
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Легкоатлеты Мария Перес и Альваро Мартин эмоционально отреагировали на свой успех в соревнованиях по спортивной ходьбе на 35 км на чемпионате мира по лёгкой атлетике — 2023, который проходит в Будапеште (Венгрия).

Спортсмены, представляющие Испанию, завоевали золотые медали в женских и мужских соревнованиях на этой дистанции. После финиша своих гонок Перес и Мартин обнялись. Для испанских легкоатлетов эти победы стали вторыми на нынешнем мировом первенстве. Ранее Перес и Мартин выиграли соревнования по спортивной ходьбе на дистанции 20 км.

Напомним, Перес преодолела 35 км за 2:38.40 и превзошла рекорд чемпионатов мира на 36 секунд. Мартин установил национальный рекорд на дистанции 35 км. Его результат составил 2:24.30.

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