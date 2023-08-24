Шахматист Санан Сюгиров сменил спортивное гражданство с российского на венгерское

Российский гроссмейстер Санан Сюгиров будет выступать под флагом Венгрии, сообщается на официальном сайте Международной шахматной федерации (ФИДЕ).
30-летний шахматист имеет в активе 2705 очков и занимает 31-е место в мировом рейтинге ФИДЕ. Таким образом, Сюгиров стал шахматистом с самым высоким рейтингом, который сменил спортивное гражданство. Лидером мирового рейтинга является 16-й чемпион мира норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен (2835).
Напомним, Санан Сюгиров — серебряный призёр чемпионата России 2022 года, победитель Высшей лиги чемпионата России (2022) и бронзовый призёр чемпионата Европы (2018).
Сейчас в Баку (Азербайджан) проходит Кубок мира ФИДЕ по шахматам. В финальном матче мужского турнира играют Карлсен и представитель Индии Рамешбабу Прагнанандха.
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