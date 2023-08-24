Карлсен назвал условие, при котором сыграет в матче за титул чемпиона мира по шахматам

Норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен после первой в карьере победы на Кубке мира назвал условие, при котором готов вновь сыграть в матче за титул чемпиона мира.
Ранее в 2023 году 16-й чемпион мира Карлсен отказался защищать титул, и новым обладателем мировой шахматной короны стал китаец Дин Лижэнь, обыгравший россиянина Яна Непомнящего. Карлсен был чемпионом мира в течение 10 лет и провёл четыре успешные защиты.
«Если бы мне когда-нибудь снова пришлось играть в матче за титул чемпиона мира, то единственным не подлежащим обсуждению моментом для меня станет то, что партий должно было быть больше, а контроль времени должен быть короче. Я думаю, что две партии в день — это очень интересно. Моё участие в матче с классическим контролем времени, думаю, просто невозможно», — приводят слова Карлсена соцсети Chess24.
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