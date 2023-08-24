Скандально известная Тимановская стала последней в полуфинале бега на 200 м на ЧМ

Бывшая белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская, оказавшаяся в центре скандала на Олимпиаде-2020 в Токио (Япония), впервые выступая за Польшу, не смогла выйти в финал чемпионата мира.

По итогам полуфинальных забегов Тимановская заняла последнее, 23-е место.

Напомним, на Олимпиаде-2020 Тимановская должна была выступать в беге на 100 и 200 м. Уже в Японии бегунья была включена в состав эстафеты 4х400 м. В соцсетях спортсменка возмутилась неожиданным тренерским решением, так как не специализируется на этой дистанции. В итоге её попытались вернуть на родину, отозвав заявку на участие в Играх. Спортсменка утверждала, что её пытались насильно вывезти из Японии, и попросила убежища в Европе. Международный олимпийский комитет (МОК) взял ситуацию под свой контроль. После произошедшего Тимановская получила гуманитарную визу Польши.