Сбежавшая из Беларуси спринтерша будет выступать за Польшу. Теперь про неё можно забыть

Иногда кажется, что самая раскрученная легкоатлетка Беларуси – это Кристина Тимановская, известная своим скандальным отъездом с Олимпиады в Токио. На Игры она прилетела белоруской, а улетела – полькой. В душе.

Но теперь ощущения в душе сходятся с записями в документах.

А значит – мировой спорт скоро про неё забудет.

«Я очень счастлива»

На днях скандально известная спортсменка получила официальное разрешение от Международной федерации лёгкой атлетики (World Athletics), по которому она может выступать на международных соревнованиях за сборную Польши.

Для этого, согласно общепринятым правилам, вроде бы нужно отбыть трёхлетний карантин. Но перед спортивным законом не все равны.

Теперь в планах у легкоатлетки выступление на чемпионате мира – 2023 в венгерском Будапеште. Соревнования там начнутся 19 августа.

«Я очень счастлива, но испытываю странные эмоции, потому что всё произошло так быстро и внезапно. Есть шанс, что поеду на чемпионат мира в Будапеште», – написала Кристина Тимановская в социальных сетях.

Неделями ранее спортсменка не верила, что ситуация разрешится. И в интервью польским СМИ заявляла, что эта история для неё длится бесконечно.

Из Беларуси – в Польшу

О Тимановской весь мир узнал на Играх в Токио. Спортивные достижения тут ни при чем. Ведь богиней Олимпа экс-белорусская спортсменка пока не стала.

На Олимпиаде-2020 Тимановская должна была выступить в беге на 100 и 200 м. Уже в Японии бегунья была включена в состав эстафеты 4х400 м. Тогда в социальных сетях спортсменка возмутилась неожиданным тренерским решением, так как не специализируется на этой дистанции. В ответ её попытались вернуть на родину, отозвав заявку на участие в Играх.

Тимановская заявила, что боится возвращаться в Беларусь, так как предполагает, что её могут посадить в тюрьму, и попросила политического убежища. Преследований спортсменка боялась не только из-за ситуации в Токио, но и из-за критики властей во время протестов в 2020-м.

Тогда Международная ассоциация легкоатлетических федераций лишила аккредитаций тренеров спортсменки Артура Моисевича и Юрия Шумака. А сама Тимановская получила гуманитарную визу в Польшу, куда улетела прямо из Токио. Ситуацию с отъездом спортсменки взял под контроль МОК.

А что было дальше?

После переезда бегунья решала проблемы со здоровьем и вела блогерскую деятельность. А ещё жаловалась на необходимость пребывания под охраной и непривычное устройство быта в Польше. Вскоре Тимановская стала участвовать в акциях по поддержке польских спортсменов и приступила к тренировкам.

«Недавно я писала о том, что мы с мужем уже два месяца живем в Варшаве под охраной. К сожалению, это вынужденная мера, – писала Кристина. – Многие люди уезжают из Беларуси ради своей безопасности, и мы не исключение. Вначале нам казалось, что это круто. Сейчас я могу сказать: это тяжело. Безусловно, все меры предприняты ради безопасности, мы это очень ценим и будем следовать протоколу столько, сколько будет необходимо».

А ещё девушка заявила, что считает себя полькой. Об этом Тимановская рассказала, когда отмечала день национального флага Польши.

«Сегодня День флага! Давайте все развесим флаги и отпразднуем этот день вместе! Польша стала моим вторым домом, поэтому этот праздник я отмечаю как полька», – выложила Кристина пост на польском языке.

Не обошла Кристина Тимановская и острую тему запрета российским и белорусским спортсменам выступать на международной арене.

«Полностью поддерживаю бойкот и вообще задаюсь вопросом: почему я, политически репрессированный спортсмен, должна отбыть трëхлетний карантин, а те, кто поддерживает спецоперацию (формулировка изменена в связи с требованиями на территории РФ), могут спокойно выходить на международную арену?»

Стало быть, теперь Тимановской нечего возмущаться.

Что будет с Тимановской дальше?

Польским любителям лёгкой атлетики вряд ли стоит ждать от Кристины высоких результатов на предстоящем ЧМ в Будапеште. На профильной дистанции в 100 м лучший результат сезона у Тимановской – 11,16 секунды. Это 75-й результат сезона в мире, с которым за медаль бороться невозможно.

Есть и другой момент. Теперь, когда Тимановская получила всё, что хотела, о ней потихоньку начнут забывать. В Беларуси – с выдохом облегчения. В Польше и в мире – потому что звездой на дистанции она не будет.

Может быть, так и лучше для всех.