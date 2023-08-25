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Чемпионат мира по лёгкой атлетике — 2023: результаты 23 августа, медальный зачёт

Чемпионат мира по лёгкой атлетике — 2023: результаты 23 августа, медальный зачёт
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В четверг, 25 августа, на чемпионате мира по лёгкой атлетике, который проходит в Будапеште (Венгрия), были разыграны пять комплектов медалей.

Лёгкая атлетика. Чемпионат мира. Будапешт, Венгрия
Мужчины. Прыжки в длину

1. Митиадис Тентоглу (Греция) – 8,52.
2. Уэйн Пиннок (Ямайка) – 8,50.
3. Таджай Гэйл (Ямайка) – 8,27.

Женщины. 100 метров с барьерами

1. Даниэле Уильямс (Ямайка) – 12,43
2. Жасмин Камачо-Куинн (Пуэрто-Рико) – 12,44.
3. Кендра Харрисон (США) – 12,46.

Мужчины. 400 метров

1. Антонио Уотсон (Ямайка) – 44,22.
2. Мэттью Хадсон-Смит (Великобритания) – 44,31.
3. Квинси Холл (США) – 44,37.

Женщины. Метание молота

1. Камрин Роджерс (Канада) – 77,22.
2. Джани Кассанавойд (США) – 76,36.
3. Диэнна Прайс (США) — 75,41.

Женщины. 400 метров с барьерами

1. Фемке Бол (Нидерланды) – 51,70.
2. Шэмиер Литтл (США) – 52,80.
3. Рашелл Клэйтон (Ямайка) — 52,81

После шести дней соревнований в медальном зачёте лидирует команда США, на счету которой 19 медалей, семь из которых золотые, шесть серебряных и шесть бронзовых. На вторую строчку с четырьмя золотыми медалями поднялась команда Испании, тройку замыкает Ямайка, на счету которой два золота, три серебра и три бронзы.

Медальный зачёт

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