Бегунья Ольга Вовк: Мария Ласицкене — уникальная спортсменка. Всегда ей восхищалась

Победительница Кубка России и финала серии «Королева российского спорта» в беге на 5000 м Ольга Вовк ответила на вопрос о том, какими спортсменами она восхищается.

«Голландка Фемке Бол сильно прогрессирует, прекрасные результаты показывает. Норвежец Карстен Вархольм просто суперспортсмен, шоумен, за которым приятно наблюдать. Но больше восхищения и уважения у меня вызывают, конечно, наши. Мне всегда свои были ближе. Я всегда восхищалась Машей Ласицкене, с которой мы свой путь начинали в одно время. Когда я ездила на чемпионат мира по юниорам, на чемпионат Европы молодёжный, Маша уже блистала, выигрывала эти соревнования, а я только присматривалась. Она уникальная спортсменка», — сказала Вовк в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Шитихину.