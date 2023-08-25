Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Бегунья Ольга Вовк: Мария Ласицкене — уникальная спортсменка. Всегда ей восхищалась

Бегунья Ольга Вовк: Мария Ласицкене — уникальная спортсменка. Всегда ей восхищалась
Аудио-версия:
Комментарии

Победительница Кубка России и финала серии «Королева российского спорта» в беге на 5000 м Ольга Вовк ответила на вопрос о том, какими спортсменами она восхищается.

«Голландка Фемке Бол сильно прогрессирует, прекрасные результаты показывает. Норвежец Карстен Вархольм просто суперспортсмен, шоумен, за которым приятно наблюдать. Но больше восхищения и уважения у меня вызывают, конечно, наши. Мне всегда свои были ближе. Я всегда восхищалась Машей Ласицкене, с которой мы свой путь начинали в одно время. Когда я ездила на чемпионат мира по юниорам, на чемпионат Европы молодёжный, Маша уже блистала, выигрывала эти соревнования, а я только присматривалась. Она уникальная спортсменка», — сказала Вовк в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Шитихину.

Материалы по теме
«Хочется поставить высокий рекорд. Чтобы никто не говорил, что ты ноль на мировом уровне»
Эксклюзив
«Хочется поставить высокий рекорд. Чтобы никто не говорил, что ты ноль на мировом уровне»
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android