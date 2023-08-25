Олимпийская чемпионка в прыжках в высоту Мария Ласицкене завершила сезон
Поделиться
Ольга Назарова, менеджер олимпийской чемпионки 2020 года в прыжках в высоту Марии Ласицкене, сообщила, что спортсменка больше не выступит в нынешнем сезоне.
«Мария завершила сезон, на турнире в Минске она прыгать не будет», — приводит слова Назаровой ТАСС.
Ласицкене пропустила большую часть сезона из-за травмы ахиллова сухожилия. По этой причине легкоатлетка не отобралась на итоговый турнир серии «Королева российского спорта», однако была допущена на соревнования решением президиума Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА). В финале серии Ласицкене заняла третье место в соревнованиях по прыжкам в высоту. Её результат составил 1,91 метра.
Напомним, российские атлеты отстранены от международных соревнований из-за ситуации на Украине.
Комментарии
- 25 августа 2023
-
14:05
-
13:12
-
10:50
-
10:27
-
10:07
-
09:53
-
09:41
-
09:39
-
09:37
-
08:00
-
00:29
-
00:11
- 24 августа 2023
-
23:45
-
23:37
-
23:26
-
23:09
-
22:57
-
22:48
-
22:42
-
22:18
-
21:40
-
21:16
-
18:07
-
16:54
-
16:13
-
15:48
-
15:41
-
14:43
-
13:53
-
13:30
-
13:11
-
12:11
-
11:12
-
10:57
-
10:46
Партнерский контент