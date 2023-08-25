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Олимпийская чемпионка в прыжках в высоту Мария Ласицкене завершила сезон

Олимпийская чемпионка в прыжках в высоту Мария Ласицкене завершила сезон
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Ольга Назарова, менеджер олимпийской чемпионки 2020 года в прыжках в высоту Марии Ласицкене, сообщила, что спортсменка больше не выступит в нынешнем сезоне.

«Мария завершила сезон, на турнире в Минске она прыгать не будет», — приводит слова Назаровой ТАСС.

Ласицкене пропустила большую часть сезона из-за травмы ахиллова сухожилия. По этой причине легкоатлетка не отобралась на итоговый турнир серии «Королева российского спорта», однако была допущена на соревнования решением президиума Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА). В финале серии Ласицкене заняла третье место в соревнованиях по прыжкам в высоту. Её результат составил 1,91 метра.

Напомним, российские атлеты отстранены от международных соревнований из-за ситуации на Украине.

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