Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

22-летний бельгийский велогонщик скончался после аварии на тренировке

22-летний бельгийский велогонщик скончался после аварии на тренировке
Аудио-версия:
Комментарии

Бельгийский велогонщик команды Lotto Dstny Тейл де Декер скончался от тяжёлых травм, полученных при столкновении с машиной на тренировке, сообщается на официальном сайте команды.

После аварии 22-летний спортсмен был доставлен в больницу в Лире, где ему срочно сделали операцию. Позже велогонщика доставили в университетскую больницу Антверпена, но, несмотря на все усилия медицинского персонала учреждения, де Декер скончался, не приходя в сознание.

«Мы опустошены потерей нашего велогонщика. Тейл показал серьёзный прогресс в этом году, и мы верили в его потенциал. Переход в профессиональную команду был логичным выбором. К сожалению, он никогда не станет профессионалом, и мы всегда будем помнить его как талантливого молодого гонщика и приятного, дружелюбного парня. Мы выражаем глубочайшие соболезнования семье Тейла и его близким», — сказал генеральный директор команды Стефан Эло.

Материалы по теме
Перспективный велогонщик погиб на тренировке в США
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android