22-летний бельгийский велогонщик скончался после аварии на тренировке

Бельгийский велогонщик команды Lotto Dstny Тейл де Декер скончался от тяжёлых травм, полученных при столкновении с машиной на тренировке, сообщается на официальном сайте команды.
После аварии 22-летний спортсмен был доставлен в больницу в Лире, где ему срочно сделали операцию. Позже велогонщика доставили в университетскую больницу Антверпена, но, несмотря на все усилия медицинского персонала учреждения, де Декер скончался, не приходя в сознание.
«Мы опустошены потерей нашего велогонщика. Тейл показал серьёзный прогресс в этом году, и мы верили в его потенциал. Переход в профессиональную команду был логичным выбором. К сожалению, он никогда не станет профессионалом, и мы всегда будем помнить его как талантливого молодого гонщика и приятного, дружелюбного парня. Мы выражаем глубочайшие соболезнования семье Тейла и его близким», — сказал генеральный директор команды Стефан Эло.
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