«Саратов» вышел в полуфинал ЧР по пляжному футболу, где сыграет с «Локомотивом»

«Саратов» одержал победу над московским клубом ЦСКА в четвертьфинальном матче чемпионата России по пляжному футболу. Встреча завершилась со счётом 4:2 в пользу команды из Саратова, которая вышла в полуфинал турнира.

Открыл счёт в матче Иван Тетерин из «Саратова». Также в составе саратовской команды голами отметились Невес Батиста Да Сильва Каике Роберто, Дмитрий Шишин и Майа Салес Алехандро Сидней. У москвичей в ворота соперников забили Дэйверсон Пуреза Оуреза и Азеведо Лукас Тадеу.

По итогам матча лучшим игроком был признан футболист «Саратова» Дмитрий Шишин.

«Саратов» в полуфинальном матче встретится с «Локомотивом» из Москвы, который по итогам предварительного этапа занял второе место в таблице результатов.

Пляжный футбол. Чемпионат России. Матч 1/4 финала

КПФ «Саратов» (Саратов) – КПФ ЦСКА (Москва) – 4:2 (1:0, 0:2, 3:0).