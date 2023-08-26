«Ущипните меня!» Куличенко — о выходе в финал соревнований по прыжкам в высоту на ЧМ

Бывшая российская спортсменка Елена Куличенко, ныне выступающая за Кипр, прокомментировала выход в финал соревнований по прыжкам в высоту на чемпионате мира по лёгкой атлетике — 2023, который проходит в Будапеште (Венгрия).

«Если честно, до сих пор не верю. Квалификация на чемпионате мира пройдена. Впереди финал. Ущипните меня!» — написала Куличенко в своих соцсетях.

Напомним, Куличенко в квалификации взяла высоту 1,92 метра, повторив свой личный рекорд. Аналогичный результат показали Ярослава Могучих (Украина), Элеанор Паттерсон (Австралия), Ламара Дистин (Ямайка), Морган Лейк (Великобритания), Вашти Каннингем (США), Никола Лорен Олислагерс (Австралия) и Ангелина Топич (Сербия). Финал в соревнованиях по прыжкам в высоту на мировом первенстве пройдёт 27 августа.