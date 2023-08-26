«Стрела» одержала уверенную победу над «ВВА-Подмосковье» в 4-м туре чемпионата России

В Монино завершился матч 4-го тура России по регби между местным «ВВА-Подмосковье» и «Стрелой» из Казани. Гости одержали победу над хозяевами со счётом 38:17.

Ещё в первом тайме гости отметились тремя попытками – отличились Антон Дроздов, Степан Хохлов и Герман Давыдов. Ответить на это хозяева сумели лишь штрафным Ислама Абдулкадирова. Сергей Мысин смог отыграть одну попытку под конец первого тайма.

Начало второго тайма вновь осталось за гостями. Омари Гриняев оформил четвёртую попытку своей команды на 43-й минуте. Пятый занос в копилку «Стрелы» положил Эдмунд Людик.

«Стрела» вышла на второе место в чемпионате России.

Регби. Чемпионат России. 4-й тур

«ВВА-Подмосковье» – «Стрела» – 17:38 (10:21).

Действующим чемпионом России по регби является клуб «Локомотив-Пенза».