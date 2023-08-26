США выиграли золото в мужской эстафете 4 по 100 метров на ЧМ-2023

На чемпионате мира по лёгкой атлетике, который проходит в Будапеште (Венгрия), завершились соревнования мужчин в эстафете 4x100 метров. Победу одержала команда США с Ноа Лайлзом в составе. Легкоатлеты преодолели дистанцию за 37,38 секунды.

Второе время показала команда Италии, её результат – 37,62, бронзовые награды чемпионата завоевали легкоатлеты из Ямайки, которые пробежали за 37,76 секунды.

Лёгкая атлетика. Чемпионат мира. Будапешт, Венгрия

Мужчины. Эстафета 4х100 м. Мужчины

1. США – 37,38.

2. Италия – 37,62.

3. Ямайка – 37,76.

Напомним, представитель США Ноа Лайлз ранее выиграл на чемпионате мира забег на 100 и 200 метров.

Чемпионат мира стартовал 19 августа, а завершится уже завтра, 27 августа.