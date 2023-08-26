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США выиграли золото в мужской эстафете 4 по 100 метров на ЧМ-2023

США выиграли золото в мужской эстафете 4 по 100 метров на ЧМ-2023
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На чемпионате мира по лёгкой атлетике, который проходит в Будапеште (Венгрия), завершились соревнования мужчин в эстафете 4x100 метров. Победу одержала команда США с Ноа Лайлзом в составе. Легкоатлеты преодолели дистанцию за 37,38 секунды.

Второе время показала команда Италии, её результат – 37,62, бронзовые награды чемпионата завоевали легкоатлеты из Ямайки, которые пробежали за 37,76 секунды.

Лёгкая атлетика. Чемпионат мира. Будапешт, Венгрия

Мужчины. Эстафета 4х100 м. Мужчины

1. США – 37,38.
2. Италия – 37,62.
3. Ямайка – 37,76.

Лёгкая атлетика. ЧМ-2023. Беговые
Мужчины. Эстафета 4x100 м. Финал
26 августа 2023, суббота. 22:40 МСК
Окончено
1
США
37.38
2
Италия
37.62
3
Ямайка
37.76

Напомним, представитель США Ноа Лайлз ранее выиграл на чемпионате мира забег на 100 и 200 метров.

Чемпионат мира стартовал 19 августа, а завершится уже завтра, 27 августа.

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