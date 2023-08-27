Экс-россиянка Куличенко стала 13-й в прыжках в высоту на чемпионате мира в Будапеште

На чемпионате мира по лёгкой атлетике, который проводится в Будапеште (Венгрия), проходят соревнования женщин в прыжках в высоту. Экс-россиянка Елена Куличенко, представляющая Кипр, стала 13-й, показав результат 1 метр и 90 сантиметров.

В квалификации спортсменка была восьмой, прыгнув на 1 метр и 92 сантиметра и тем самым повторив свой личный рекорд. Аналогичный результат показали Ярослава Могучих (Украина), Элеанор Паттерсон (Австралия), Ламара Дистин (Ямайка), Морган Лейк (Великобритания), Вашти Каннингем (США), Никола Лорен Олислагерс (Австралия) и Ангелина Топич (Сербия).

Соревнования в данный момент продолжаются.

Чемпионат мира стартовал 19 августа, а завершится уже сегодня, 27 августа.

Напомним, в июле Куличенко принесла Кипру золото молодёжного чемпионата Европы.