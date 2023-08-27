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Экс-россиянка Куличенко стала 13-й в прыжках в высоту на чемпионате мира в Будапеште

Экс-россиянка Куличенко стала 13-й в прыжках в высоту на чемпионате мира в Будапеште
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На чемпионате мира по лёгкой атлетике, который проводится в Будапеште (Венгрия), проходят соревнования женщин в прыжках в высоту. Экс-россиянка Елена Куличенко, представляющая Кипр, стала 13-й, показав результат 1 метр и 90 сантиметров.

В квалификации спортсменка была восьмой, прыгнув на 1 метр и 92 сантиметра и тем самым повторив свой личный рекорд. Аналогичный результат показали Ярослава Могучих (Украина), Элеанор Паттерсон (Австралия), Ламара Дистин (Ямайка), Морган Лейк (Великобритания), Вашти Каннингем (США), Никола Лорен Олислагерс (Австралия) и Ангелина Топич (Сербия).

Соревнования в данный момент продолжаются.

Лёгкая атлетика. ЧМ-2023. Прыжковые
Женщины. Прыжки в высоту. Финал
27 августа 2023, воскресенье. 21:00 МСК
Окончено
1
Ярослава Могучих
Украина
2.01
2
Элеанор Паттерсон
Австралия
1.99
3
Никола Лорен Олислагерс
Австралия
1.99

Чемпионат мира стартовал 19 августа, а завершится уже сегодня, 27 августа.

Напомним, в июле Куличенко принесла Кипру золото молодёжного чемпионата Европы.

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