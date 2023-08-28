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Видео фантастического финиша Фемке Бол в эстафете 4х400 м на ЧМ в Будапеште

На чемпионате мира по лёгкой атлетике, который проходит в Будапеште (Венгрия), состоялся финальный забег женской эстафеты 4х400 метров. Первое место завоевала сборная Нидерландов с результатом 3.20,72.

В составе победившей сборной выступала в том числе легкоатлетка Фемке Бол, ставшая в Будапеште чемпионкой мира по бегу с барьерами на дистанции 400 м.

«Чемпионат» предлагает посмотреть видео фантастического финиша Фемке Бол в составе Нидерландов в эстафете 4 по 400 метров на ЧМ-2023.

Видео доступно в YouTube-канале World Athletics. Права на видео принадлежат World Athletics.

Серебряным призёром эстафеты 4х400 м стала сборная Ямайки, на третьем месте расположилась сборная Великобритании.

Чемпионат мира завершился сегодня, лидером медального зачёта соревнований стала сборная США.