Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Экс-россиянка Куличенко подвела итоги своих выступлений после ЧМ по прыжкам в высоту

Экс-россиянка Куличенко подвела итоги своих выступлений после ЧМ по прыжкам в высоту
Комментарии

Бывшая россиянка Елена Куличенко, представляющая Кипр, на чемпионате мира по лёгкой атлетике, который проводился в Будапеште (Венгрия) подвела итоги сезона.

«Вот и закончился мой сезон с дебютом на чемпионате мира. Я очень счастлива. Ребята, всем большое спасибо за тёплые слова и поздравления. Это очень здорово. Ценю всё это. Сейчас буду отдыхать несколько недель, а потом буду работать, работать и снова работать.

А самое главное, это моя мама и сестра. Они всё лето ездили со мной на соревнования и поддерживали меня везде. Это самое ценное. Неважно, что и как ты прыгаешь, когда эти люди со мной. Подойдите и скажите своим родственникам, что вы их любите», – поделилась Куличенко в социальных сетях.

Материалы по теме
Экс-россиянка Куличенко стала 13-й в прыжках в высоту на чемпионате мира в Будапеште
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android