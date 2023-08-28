Экс-россиянка Куличенко подвела итоги своих выступлений после ЧМ по прыжкам в высоту

Бывшая россиянка Елена Куличенко, представляющая Кипр, на чемпионате мира по лёгкой атлетике, который проводился в Будапеште (Венгрия) подвела итоги сезона.

«Вот и закончился мой сезон с дебютом на чемпионате мира. Я очень счастлива. Ребята, всем большое спасибо за тёплые слова и поздравления. Это очень здорово. Ценю всё это. Сейчас буду отдыхать несколько недель, а потом буду работать, работать и снова работать.

А самое главное, это моя мама и сестра. Они всё лето ездили со мной на соревнования и поддерживали меня везде. Это самое ценное. Неважно, что и как ты прыгаешь, когда эти люди со мной. Подойдите и скажите своим родственникам, что вы их любите», – поделилась Куличенко в социальных сетях.