Экс-россиянка Куличенко подвела итоги своих выступлений после ЧМ по прыжкам в высоту
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Бывшая россиянка Елена Куличенко, представляющая Кипр, на чемпионате мира по лёгкой атлетике, который проводился в Будапеште (Венгрия) подвела итоги сезона.
«Вот и закончился мой сезон с дебютом на чемпионате мира. Я очень счастлива. Ребята, всем большое спасибо за тёплые слова и поздравления. Это очень здорово. Ценю всё это. Сейчас буду отдыхать несколько недель, а потом буду работать, работать и снова работать.
А самое главное, это моя мама и сестра. Они всё лето ездили со мной на соревнования и поддерживали меня везде. Это самое ценное. Неважно, что и как ты прыгаешь, когда эти люди со мной. Подойдите и скажите своим родственникам, что вы их любите», – поделилась Куличенко в социальных сетях.
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