Горячкина: Кубок мира по шахматам получился сложным. Главное, что дотерпела и выиграла

Российская шахматистка Александра Горячкина высказалась о победе на женском Кубке мира по шахматам.

«Всё длилось больше трёх недель. Получился сложный турнир. Главное, что всё закончилось, я дотерпела и выиграла. В шахматах мы постоянно играем в нокаутах, такой формат турниров — редкость, а значит, каждый день может быть последним. Это тяжело, сильно давит. К каждому матчу старалась подойти с чистой головой, но мы играли две классических партии, а в случае равенства — тай-брейк. Если выиграл классику, тай-брейк не играешь и отдыхаешь, поэтому мы пытались экономить силы и восстанавливаться в выходные.

Спасения в финале? Это были не самые тяжёлые позиции, и не из таких положений спасалась. В плане здоровья мне было нелегко в финале. До этого проблем не было. Мандража, в отличие от предыдущих Кубков мира, не было. Хоть сейчас было сказано, что турнир проводится лишь второй раз в истории, по мне, он проводился уже несчитанное количество раз, просто назывался по-другому — чемпионат мира. Формат остался таким же. Раньше я волновалась больше, так как был турнир другого статуса. Мне всегда хотелось выиграть его и стать чемпионкой мира, но получилось, как получилось», — передаёт слова Горячкиной корреспондент «Чемпионата» Татьяна Постникова.