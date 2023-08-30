Горячкина рассказала, что готовилась к победному Кубку мира по шахматам в одиночку
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Российская шахматистка, гроссмейстер Александра Горячкина рассказала, что готовилась к победному Кубку мира по шахматам самостоятельно, без работы с тренером.
«Непосредственно на турнире мне помогал папа. Он был моральной поддержкой. Что касается шахматной части, то я готовилась абсолютно сама. Понятно, что без компьютера никуда, но если говорить о тренере, то я делала всё сама», — рассказала Горячкина на пресс-конференции. Её слова передаёт корреспондент «Чемпионата» Татьяна Постникова.
Напомним, 22 августа Александра Горячкина в сложном матче финала Кубка мира на тай-брейке обыграла болгарскую шахматистку Нургюл Салимову. Спортсменка стала первой представительницей Федерации шахмат Азии, которой удалось выиграть этот турнир.
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