Горячкина рассказала, что готовилась к победному Кубку мира по шахматам в одиночку

Российская шахматистка, гроссмейстер Александра Горячкина рассказала, что готовилась к победному Кубку мира по шахматам самостоятельно, без работы с тренером.

«Непосредственно на турнире мне помогал папа. Он был моральной поддержкой. Что касается шахматной части, то я готовилась абсолютно сама. Понятно, что без компьютера никуда, но если говорить о тренере, то я делала всё сама», — рассказала Горячкина на пресс-конференции. Её слова передаёт корреспондент «Чемпионата» Татьяна Постникова.

Напомним, 22 августа Александра Горячкина в сложном матче финала Кубка мира на тай-брейке обыграла болгарскую шахматистку Нургюл Салимову. Спортсменка стала первой представительницей Федерации шахмат Азии, которой удалось выиграть этот турнир.