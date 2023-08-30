«Эти ушли, придут другие». Исполнительный директор ФШР — о смене россиянами гражданства

Исполнительный директор Федерации шахмат России (ФШР) Александр Ткачёв поделился мнением о смене российскими шахматистами спортивного гражданства.
«Вы знаете, я не хотел бы подробно комментировать смену гражданства. Могу сказать, завтра всё это закончится. Буквально. Поясню, ФИДЕ разрешила переход без предварительных согласований и компенсаций. Завтра срок таких переходов заканчивается. Здесь у каждого своя история.
Единственное, что могу сказать, эти ушли, придут другие. У нас очень хорошая шахматная школа, очень много детей, которые не просто занимаются шахматами, а играют на турнирах всероссийского масштаба. В этом году их в полтора, а то и в два раза больше, чем в прошлом году. В Москве на детском Кубке было 632 человека, на первенстве Свердловской области — 450 детей. Никакой трагедии нет, каждый решает сам для себя», — передаёт слова Ткачёва корреспондент «Чемпионата» Татьяна Постникова.
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