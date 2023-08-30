Горячкина рассказала о взаимоотношениях со своей семьёй

Победительница женского Кубка мира по шахматам — 2023, 24-летняя российская шахматистка Александра Горячкина рассказала об общении с семьёй.
«Меня всегда очень поддерживала моя семья: мама, папа, сейчас и сестрёнка в шахматы играет. Она мне иногда писала после партии: «Саша, ты плохо играешь иногда. Осторожно!». У неё с шахматами тоже идёт пока с переменным успехом. Она заставляет меня её готовить, говорит «Мне надо», вынь да положи. Я не всегда этому рада, говорю «У тебя есть тренер, иди к нему». Но она говорит «Нет, ты мне тоже нужна, помогай», — передаёт слова Горячкиной корреспондент «Чемпионата» Юлия Сидорова.
Александра Горячкина стала гроссмейстером в 13 лет; она выигрывала юношеские чемпионаты мира по шахматам до 10, до 14 и до 18 лет.
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