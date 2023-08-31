«Наступит день, когда я стану сильнейшим в мире». Ниманн – после конфликта с Карлсеном

Американский гроссмейстер Ханс Ниманн прокомментировал своё восстановление на Chess.com после конфликта с норвежским гроссмейстером Магнусом Карлсеном.
«Привет, шахматный мир! Скучали по мне? Я рад, что мой иск против Магнуса Карлсена и chess.com был решён путём соглашения. Я возвращаюсь на chess.com и с нетерпением жду возможности бороться с Магнусом Карлсеном за шахматной доской, а не в суде. Я благодарен адвокатам, что поверили в меня и помогли закрыть судебный иск.
Я хотел бы подчеркнуть, что отчёт на chess.com обо мне является клеветническим. Я оспариваю их утверждения. Также хотел бы сказать: неважно, с какими препятствиями я столкнусь, как бы сильно ни пытались меня отправить в чёрный список, разрушить карьеру и загубить мою репутацию – эти трудные времена только укрепили мой характер и мою решимость.
Всё это лишь сильнее мотивировало меня забраться на самый верх. Наступит день, когда я стану сильнейшим в мире. Настало время дать моей игре в шахматы говорить за себя», – написал Ниманн на своей странице в социальных сетях.
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