Сергей Карякин отказался от участия в суперфинале чемпионата России по шахматам
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Обладатель Кубка мира ФИДЕ, чемпион мира по быстрым шахматам и блицу, российский шахматист Сергей Карякин не примет участия в суперфинале чемпионата России по шахматам. В Федерации шахмат России (ФШР) остались недовольны этим решением шахматиста.
«Пришёл официальный отказ Сергея Карякина принять участие в суперфинале чемпионата России, который в этом году пройдёт с 30 сентября по 13 октября в Царском Селе. Таким образом, гроссмейстер, часто сетующий на недостаток турниров в стране, в очередной раз отказался бороться в главном соревновании нашего календаря за титул чемпиона России, который он ещё ни разу не завоевывал, разочаровывая своих многочисленных болельщиков», — приводит слова представителя пресс-службы ФШР ТАСС.
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