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Бриллиантовая лига, 11-й этап: все результаты соревнований в Цюрихе

Бриллиантовая лига, 11-й этап: все результаты соревнований в Цюрихе
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В Цюрихе (Швейцария) на стадионе «Летцигрунд» 31 августа завершился 11-й этап «Бриллиантовой лиги» сезона-2023. «Чемпионат» представляет результаты соревнований.

«Бриллиантовая лига»

11-й этап

Цюрих

Мужчины

200 м

1. Ноа Лайлз (США) – 19,80.

2. Эррион Найтон (США) – 19,87.

3. Зарнел Хьюз (Великобритания) – 19,94.

400 м с барьерами

1. Кайрон Макмастер (Британские Виргинские острова) – 47,27.

2. Карстейн Вархольм (Норвегия) – 47,30.

3. Алисон дос Сантос (Бразилия) – 47,62.

1500 м

1. Яред Нугусе (США) – 3.30,49.

2. Джош Керр (Великобритания) – 3.30,51.

3. Абель Кипсанг (Кения) – 3.30,85.

5000 м

1. Йомиф Кейелча (Эфиопия) – 12.46,91.

2. Селемон Барега (Эфиопия) – 12.54,17.

3. Грант Фишер (США) – 12.54,49.

Прыжок в высоту

1. Мутаз Баршим (Катар) – 2,35.

2. Хэмиш Керр (Новая Зеландия) – 2,33.

3. У Сан Хек (Южная Корея) – 2,31.

4. Джанмарко Тамбери (Италия) — 2,28.

Прыжок с шестом

1. Арман Дюплантис (Швеция) – 6,00.

2. Сэм Кендрикс (США) – 5,95.

3. Кей Си Лайтфут (США) – 5,85.

Прыжок в длину

1. Милтиадис Тентоглу (Греция) – 8,20.

2. Таджей Гейл (Ямайка) – 8,07.

3. Джэррион Лоусон (США) – 8,05.

Метание копья

1. Якуб Вадлейх (Чехия) – 85,86.

2. Нирадж Чопра (Индия) – 85,71.

3. Юлиан Вебер (Германия) – 85,04.

Женщины

100 м

1. Ша’Карри Ричардсон (США) – 10,88.

2. Наташа Моррисон (Ямайка) – 11,00.

3. Элейн Томпсон-Хера (Ямайка) – 11,00.

100 м с барьерами

1. Даниэль Уильямс (Ямайка) – 12,54.

2. Алайша Джонсон (США) – 12,58.

3. Кендра Харрисон (США) – 12,59.

200 м

1. Шерика Джексон (Ямайка) – 21,82.

2. Дэрил Нейта (Великобритания) – 22,25.

3. Кайла Уайт (США) – 22,33.

800 м

1. Лора Мьюр (Великобритания) – 1.57,71.

2. Катриона Биссет (Австралия) – 1.58,77.

3. Аделл Трейси (Ямайка) – 1.59,05.

3000 м с препятствиями

1. Уинфред Яви (Бахрейн) – 9.03,19.

2. Беатрис Чепкоеч (Кения) – 9.03,70.

3. Фейт Черотич (Кения) – 9.07,59.

Тройной прыжок

1. Юлимар Рохас (Венесуэла) – 15,15.

2. Шаньека Рикетс (Ямайка) – 14,78.

3. Лиадагмис Повеа (Куба) – 14,73.

Прыжок с шестом

1. Нина Кеннеди (Австралия) – 4,91.

2. Кэти Мун (США) – 4,81.

3. Сэнди Моррис (США) – 4,76.

12-й этап «Бриллиантовой лиги» пройдёт 2 сентября в Сямыне (Китай).

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