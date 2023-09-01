Бриллиантовая лига, 11-й этап: все результаты соревнований в Цюрихе

В Цюрихе (Швейцария) на стадионе «Летцигрунд» 31 августа завершился 11-й этап «Бриллиантовой лиги» сезона-2023. «Чемпионат» представляет результаты соревнований.
«Бриллиантовая лига»
11-й этап
Цюрих
Мужчины
200 м
1. Ноа Лайлз (США) – 19,80.
2. Эррион Найтон (США) – 19,87.
3. Зарнел Хьюз (Великобритания) – 19,94.
400 м с барьерами
1. Кайрон Макмастер (Британские Виргинские острова) – 47,27.
2. Карстейн Вархольм (Норвегия) – 47,30.
3. Алисон дос Сантос (Бразилия) – 47,62.
1500 м
1. Яред Нугусе (США) – 3.30,49.
2. Джош Керр (Великобритания) – 3.30,51.
3. Абель Кипсанг (Кения) – 3.30,85.
5000 м
1. Йомиф Кейелча (Эфиопия) – 12.46,91.
2. Селемон Барега (Эфиопия) – 12.54,17.
3. Грант Фишер (США) – 12.54,49.
Прыжок в высоту
1. Мутаз Баршим (Катар) – 2,35.
2. Хэмиш Керр (Новая Зеландия) – 2,33.
3. У Сан Хек (Южная Корея) – 2,31.
4. Джанмарко Тамбери (Италия) — 2,28.
Прыжок с шестом
1. Арман Дюплантис (Швеция) – 6,00.
2. Сэм Кендрикс (США) – 5,95.
3. Кей Си Лайтфут (США) – 5,85.
Прыжок в длину
1. Милтиадис Тентоглу (Греция) – 8,20.
2. Таджей Гейл (Ямайка) – 8,07.
3. Джэррион Лоусон (США) – 8,05.
Метание копья
1. Якуб Вадлейх (Чехия) – 85,86.
2. Нирадж Чопра (Индия) – 85,71.
3. Юлиан Вебер (Германия) – 85,04.
Женщины
100 м
1. Ша’Карри Ричардсон (США) – 10,88.
2. Наташа Моррисон (Ямайка) – 11,00.
3. Элейн Томпсон-Хера (Ямайка) – 11,00.
100 м с барьерами
1. Даниэль Уильямс (Ямайка) – 12,54.
2. Алайша Джонсон (США) – 12,58.
3. Кендра Харрисон (США) – 12,59.
200 м
1. Шерика Джексон (Ямайка) – 21,82.
2. Дэрил Нейта (Великобритания) – 22,25.
3. Кайла Уайт (США) – 22,33.
800 м
1. Лора Мьюр (Великобритания) – 1.57,71.
2. Катриона Биссет (Австралия) – 1.58,77.
3. Аделл Трейси (Ямайка) – 1.59,05.
3000 м с препятствиями
1. Уинфред Яви (Бахрейн) – 9.03,19.
2. Беатрис Чепкоеч (Кения) – 9.03,70.
3. Фейт Черотич (Кения) – 9.07,59.
Тройной прыжок
1. Юлимар Рохас (Венесуэла) – 15,15.
2. Шаньека Рикетс (Ямайка) – 14,78.
3. Лиадагмис Повеа (Куба) – 14,73.
Прыжок с шестом
1. Нина Кеннеди (Австралия) – 4,91.
2. Кэти Мун (США) – 4,81.
3. Сэнди Моррис (США) – 4,76.
12-й этап «Бриллиантовой лиги» пройдёт 2 сентября в Сямыне (Китай).
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