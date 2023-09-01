Мини-футбольный клуб «КПРФ» одержал победу в первом матче сезона

Действующие чемпионы России мини-футбольный клуб «КПРФ» открыли сезон-2023/2024 PARI-Суперлиги домашним матчем с новичком турнира, командой «Сиб-Транзит» из Новокузнецка.

Со счётом 5:4 победу одержал мини-футбольный клуб из Москвы.

Открыл счёт в матче футболист из Новокузнецка Виктор Лейфельд, удвоил преимущество своей команды Дмитрий Семикин, который дважды отличился в игре. В ворота москвичей забил также Максим Панов. В составе московской команды отличились Сергей Крыкун, Сергей Абрамович, Дмитрий Лысков (дважды) и Янар Асадов.

Матч прошёл на УСЦ «Юность» в Климовске. Вторая встреча состоится завтра, 2 сентября, начало матча — в 14:00 мск.

PARI-Суперлига. Мини-футбол. 1 тур

«КПРФ» (Москва) – «Сиб-Транзит» (Новокузнецк).