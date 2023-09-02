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В FISU опровергли выдвижение Матыцина на пост почётного президента организации

В FISU опровергли выдвижение Матыцина на пост почётного президента организации
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Генеральный секретарь и исполнительный директор Международной федерации университетского спорта (FISU) Эрик Сентрон отреагировал на заявление президента Российского студенческого спортивного союза (РССС) Сергея Сейранова о том, что кандидатура министра спорта России Олега Матыцина выдвинута на пост почётного президента FISU.

«Только генеральная ассамблея может присвоить звание почётного члена бывшему члену совета FISU. Также это должно соответствовать правилам и конституции FISU. На сегодняшний день я как генеральный секретарь организации не получал никаких предложений по поводу выдвижения Олега Матыцина в почётные члены. Это предложение также может быть внесено исполкомом FISU на основе нашей конституции», — приводит слова Сентрона Inside The Games.

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