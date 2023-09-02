Бывший министр спорта России Павел Колобков прокомментировал инициативу Федерации фехтования Украины об отстранении россиян и белорусов от международных соревнований. Украина считает, что Россия и Беларусь, как и Международная федерация фехтования, не соблюдают рекомендованные правила допуска спортсменов на турниры.

«Я бы хотел посоветовать украинской федерации заняться развитием своего любимого вида спорта. Надеюсь, что там ещё остались вменяемые люди, которые перестанут спорт смешивать с политикой и займутся своей непосредственной деятельностью. Всё остальное обсуждать не имеет смысла: в спорте стало слишком много того, что к нему не имеет никакого отношения.

Уверен, что эти движения украинских спортивных организаций раздражают всё международное спортивное сообщество», — приводит слова Колобкова ТАСС.

Ранее Федерация фехтования Украины обратилась в Международный олимпийский комитет (МОК) с жалобой на Международную федерацию фехтования о том, что она решила не приостанавливать членство российской национальной федерации, а также допускает спортсменов на турниры.