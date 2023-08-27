Варфоломеев триумфально завершила ЧМ-2023. Экс-россиянка выиграла и многоборье!

На чемпионате мира по художественной гимнастике – 2023 в Валенсии произошло событие, которое раньше – с участием россиянок и белорусок – было просто невозможно. Немецкая гимнастка собрала вообще всё индивидуальное золото турнира и встала в один ряд с легендами прошлого. Дарья Варфоломеев вслед за победами в финалах отдельных видов стала чемпионкой мира и в личном многоборье.

Но её победа, несмотря на великолепные выступления в предыдущие дни, не была столь очевидной. Почему? Давайте разбираться.

Идеальная подводка Варфоломеев

Финал личного многоборья — главная медаль в гимнастике после золота Олимпиады. Чтобы выиграть многоборье, нужно не только продемонстрировать высокую сложность, но и пройти все виды стабильно и чисто, что редко удаётся даже сильнейшим гимнасткам.

На победу на ЧМ-2023 претендовали Дарья Варфоломеев, прошлогодняя чемпионка итальянка София Раффаэли, которая и по сезону шла сильно, болгарка Стилиана Николова, которая, если не заваливала программы, то всегда побеждала, поскольку по сложности обходит всех топ-соперниц, чемпионка Европы – 2023 болгарка Боряна Калейн и прошлогодняя победительница европейского чемпионата израильтянка Дарья Атаманов, выпадавшая почти на год из-за травмы и длительного восстановления.

Дарья Варфоломеев Фото: NurPhoto via Getty Images

Стабильнее всех оказалась Варфоломеев, прошедшая все четыре вида без грубых ошибок. И это ведь не только в многоборье. Дарья в Валенсии с каждым из четырёх предметов выступала по три раза – ещё в квалификации и финалах отдельных видов – и не допустила грубых погрешностей. Никто другой из лидеров похвастать такой стабильностью на ЧМ-2023 не смог. Такое выступление Варфоломеев – главный показатель того, что спортсменка и тренер идеально подвелись к главному старту сезона. По итогам чемпионата мира Дарья встала в один ряд с теми великими гимнастками прошлого, которые на таких турнирах выигрывали вообще всё – Бьянкой Пановой, Александрой Тимошенко, Оксаной Костиной, Екатериной Серебрянской и Евгенией Канаевой.

Конечно, если разбирать все упражнения на детали, то придраться всегда есть к чему, мелких ошибок и неточностей не избежала даже Дарья. Но она делала упор на свои сильные стороны. После ЧМ-2023 все узнали, что у Варфоломеев – невероятная сложность тела и предмета, она прекрасно справляется с критериями по исполнению трудности, чтобы у судей не было сомнений, что считать, а что – нет, ну и стабильность.

До финального вида немка не была лидером. Её победа – ещё и удача.

Роковая ошибка Раффаэли

Претендовавшая на золото до упражнения с булавами София Раффаэли свой шанс упустила. Итальянка с первого выхода на ковёр в многоборье показывала, что настроена только на победу. Она чисто проходилась по предмету и захватывала зрителей в свой мир образов. Раффаэли – одна из немногих, кто показывает настоящие спектакли, её постановки влюбляют в себя.

Первые два вида София прошла прекрасно, но в булавах допустила грубейшую ошибку, которая отбросила её с первого места и стала роковой в борьбе за золото. Ведь итальянка завершала своё выступление в многоборье программой с лентой, а в этом предмете сложнее всего набирать трудность. Даже со своей высокой оценкой Раффаэли смогла добраться только до серебра. По эмоциям после финала видно было, как эта неудача выбила Софию из себя. Возможно, все её болельщики плакали вместе с ней.

Возможно, роковой стала другая ошибка. Раффаэли на этом чемпионате не смогла взять ни одного золота, а ведь год назад забрала четыре личных победы и одну командную. После такого выступления ЧМ-2023 сейчас вряд ли можно считать удачным. Многие связывают это со сменой личного тренера. Ранее София работала с Джульеттой Канталупи, однако ещё с Кубка в Милане выводить гимнастку на выступления стала другая наставница.

София Раффаэли Фото: Toru Hanai/Getty Images

Итальянская федерация гимнастики в официальном заявлении утверждает, что Канталупи бросила все силы на подготовку Милены Бальдассарри, чтобы та смогла завоевать вторую квоту для Италии на Олимпиаду-2024. Но в эфире итальянского телевидения знаменитая Альмудена Сид рассказала, что на самом деле на данный момент София и Джульетта расстались из-за личного недопонимания. По её словам, тренер часто начинает терять авторитет у гимнасток в возрасте Раффаэли (19 лет). Особенно если наставник молодой.

Тем более стала появляться информация, что у Софии сложный характер, а сама она не раз говорила о перепадах в настроении. Если дуэт вновь воссоединится, то Раффаэли однозначно будет претендовать на звание лучшей в мире.

Кого выделить из остальных?

Бронзовую медаль завоевала Дарья Атаманов. От неё меньше всех остальных ждали медали на ЧМ-2023, ведь спортсменка проводила лишь второй турнир после почти годичного перерыва из-за травмы. Но выглядела Дарья сильно – это, конечно, что-то из области фантастики, учитывая все обстоятельства. Она стабильна, это важное качество для лидера, ну а время прибавить в сложности к Олимпиаде ещё есть. Думаю, в Париже она будет бороться за золото.

У болгарки Стилианы Николовой финал многоборья не задался совершенно. Она собрала всё: дорогие потери, пропуск трудности, в какой-то момент даже официальная трансляция на её выступлении повисла. В следующем году на взрослый уровень переходят сильные болгарские юниорки. Вот тогда и начнётся настоящая конкуренция за путёвки в Париж. Тем более что путёвки эти не именные, а лидеры сборной Болгарии на данный момент очень нестабильны.

Стилиана Николова Фото: IMAGO/TASS

Гимнастка из Узбекистана Тахмина Икромова в многоборье порадовала, справилась со всеми видами без грубых ошибок. Она изумительно справляется с элементами, и даже те, кто выше неё по рейтингу, в некоторых моментах ей определенно уступают. Не исключено, что Тахмина свои медали ещё возьмёт. Я не прочитала ни одного негативного отзыва о ней за весь турнир, и это вполне оправданно.

Болгарка Боряна Калейн — ещё одна гимнастка, для которой ЧМ-2023 не задался. В обруче была допущена потеря на риске, что сразу отбросило её от лидерства, а в финальном виде мяч после переката и вовсе укатился от неё через всю площадку, после чего последовала пробежка по ковру, что не могло не отразиться на оценках. Украинка Виктория Оноприенко программы прошла хорошо, но не идеально, были неточности.

Испанка Альба Баутиста второй чемпионат мира подряд приятно удивляет своими интересными постановками и невероятными эмоциями. В финале получилось ровно пройти все программы и зацепиться за топ-10.

С большой вероятностью всех этих гимнасток мы увидим через год в Париже, где кто-то получит шанс реабилитироваться, а кто-то – доказывать своё право на титул. Надеюсь, мы увидим их и в конкуренции с гимнастками России и Беларуси.