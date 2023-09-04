Родионенко: по качеству Байлз — это парень! Она одна — полкоманды

Российский тренер по гимнастике Валентина Родионенко высказалась об американке Симоне Байлз.

«Байлз — это парень! По качеству исполнения! Мы всегда были вторыми на Олимпиадах только потому, что на них была Байлз. Она одна — полкоманды. Перед Олимпиадой в Токио я говорила, что с Байлз нам будет трудно победить, но её не было — и мы выиграли (смеётся).

На ближайшем чемпионате мира, мне кажется, она победит. В прыжке — точно, в вольных тоже, ну и многоборье будет за ней. Вопрос только в том, разрешат ли ей выступать — она же на таблетках. Она вся разобранная, поэтому их и принимает. Помню, как мы тренировались в зале в Токио. Было впечатление, что у неё нет никакой координации, её заносит. Но посмотрим, время покажет», — сказала Родионенко в интервью «Матч ТВ».