Владимир Путин обратился к участникам Всероссийских юношеских Игр боевых искусств

Президент России Владимир Путин обратился к спортсменам, которые принимают участие во Всероссийских юношеских Играх боевых искусств.
«Уважаемые друзья! Приветствую вас в Анапе на XV Всероссийских юношеских Играх боевых искусств.
Отрадно, что ваш замечательный проект успешно развивается, растёт его популярность среди представителей молодого поколения. Ведь он приобщает юношей и девушек к ценностям здорового, активного образа жизни, к занятиям физической культурой и спортом, прежде всего различными видами единоборств. Уверен, что нынешние состязания внесут весомый вклад в укрепление победных традиций наших борцовских школ, в воспитание у молодёжи таких качеств, как твёрдый характер и сила воли, умение держать удар и не пасовать перед трудностями. И, конечно, Игры – это прекрасная возможность оценить свой уровень подготовки, отточить мастерство, набраться опыта.
Поздравляю вас со стартом Игр, желаю удачи и достижения поставленных целей», — написано в заявлении на сайте президента.
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