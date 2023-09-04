Владимир Путин обратился к участникам Всероссийских юношеских Игр боевых искусств

Президент России Владимир Путин обратился к спортсменам, которые принимают участие во Всероссийских юношеских Играх боевых искусств.

«Уважаемые друзья! Приветствую вас в Анапе на XV Всероссийских юношеских Играх боевых искусств.

Отрадно, что ваш замечательный проект успешно развивается, растёт его популярность среди представителей молодого поколения. Ведь он приобщает юношей и девушек к ценностям здорового, активного образа жизни, к занятиям физической культурой и спортом, прежде всего различными видами единоборств. Уверен, что нынешние состязания внесут весомый вклад в укрепление победных традиций наших борцовских школ, в воспитание у молодёжи таких качеств, как твёрдый характер и сила воли, умение держать удар и не пасовать перед трудностями. И, конечно, Игры – это прекрасная возможность оценить свой уровень подготовки, отточить мастерство, набраться опыта.

Поздравляю вас со стартом Игр, желаю удачи и достижения поставленных целей», — написано в заявлении на сайте президента.