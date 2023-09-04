В финале Кубка России по регби встретятся «Стрела» и «Красный Яр»

Определились финалисты PARI Кубка России по регби. В этом году за трофей сразятся казанская «Стрела» и «Красный Яр» из Красноярска. Для дружины из Республики Татарстан это первый финал в истории, тогда как сибирская команда является десятикратным обладателем трофея.
Матч начнётся 17 сентября в 14:00 на «ВТБ Арена – Центральном стадионе «Динамо» им. Л. Яшина». Московский стадион уже четвёртый раз подряд примет решающий матч турнира.
Финал турнира — грандиозное спортивное шоу, собирающее множество болельщиков со всей России!
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Игра проводится при поддержке Департамента спорта города Москвы в год 100-летия Московского спорта.
Напомним, в прошлом году в финале встречались красноярский «Енисей-СТМ» и «ВВА-Подмосковье» из Монино. «Тяжёлая машина» одержала победу со счётом 22:10 и завоевала свой девятый Кубок России.
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