Чемпионка мира по шахматам Цзюй Вэнцзюнь выиграла блиц-турнир Tata Steel India
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Завершился турнир по блицу Tata Steel India, в котором принимала участие чемпионка мира Цзюй Вэнцзюнь.
В турнире участвовали 10 шахматисток, которые играли друг с другом по два раза. Венцзюнь выиграла 11 партий, трижды сыграла вничью и четыре раза проиграла. Китаянка набрала 12,5 очков из 18 и возглавила турнирную таблицу. Она опередила ближайшую преследовательницу Хампи Конеру из Индии на пол-очка.
В турнире также принимала участие российская шахматистка Полина Шувалова. Она расположилась на пятой строчке турнирной таблицы, набрав 10 очков. Цзюй Вэнцзюнь удерживает титул чемпионки мира с 2018 года. Она четыре раза выигрывала матчи на первенство мира. Летом 2023 года она победила соотечественницу Лей Тинцзе.
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