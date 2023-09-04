Чемпионка мира по шахматам Цзюй Вэнцзюнь выиграла блиц-турнир Tata Steel India

Завершился турнир по блицу Tata Steel India, в котором принимала участие чемпионка мира Цзюй Вэнцзюнь.

В турнире участвовали 10 шахматисток, которые играли друг с другом по два раза. Венцзюнь выиграла 11 партий, трижды сыграла вничью и четыре раза проиграла. Китаянка набрала 12,5 очков из 18 и возглавила турнирную таблицу. Она опередила ближайшую преследовательницу Хампи Конеру из Индии на пол-очка.

В турнире также принимала участие российская шахматистка Полина Шувалова. Она расположилась на пятой строчке турнирной таблицы, набрав 10 очков. Цзюй Вэнцзюнь удерживает титул чемпионки мира с 2018 года. Она четыре раза выигрывала матчи на первенство мира. Летом 2023 года она победила соотечественницу Лей Тинцзе.