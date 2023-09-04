Смагин: Лагно и Горячкиной лучше участвовать в женских турнирах
Поделиться
Вице-президент Федерации шахмат России Сергей Смагин прокомментировал информацию о том, что Александра Горячкина и Екатерина Лагно будут участвовать в Суперфинале национального чемпионата среди мужчин.
«Любопытно на них будет посмотреть в открытом турнире, возможно, они хотят играть в максимально жёстких условиях и таким образом готовиться к турниру претенденток. В женском турнире они однозначно были бы одними из фаворитов, а в открытом, если они зацепятся хотя бы за середину таблицы, это уже будет большой успех, на большее рассчитывать будет трудно. Я считаю, что им лучше играть среди женщин, последний Кубок мира показал, что женщины тоже очень сильно играют», — сказал Смагин в интервью ТАСС.
Комментарии
- 4 сентября 2023
-
17:01
-
16:40
-
16:24
-
15:48
-
15:43
-
15:19
-
15:09
-
14:59
-
14:50
-
14:22
-
13:46
-
13:20
-
13:06
-
12:35
-
12:21
-
12:09
-
12:04
-
11:45
-
11:20
-
09:19
- 3 сентября 2023
-
20:57
-
20:38
-
19:04
-
17:38
-
17:35
-
12:43
-
11:39
-
10:35
-
04:14
-
02:14
-
01:09
-
00:47
-
00:43
-
00:00
- 2 сентября 2023
-
23:39
Партнерский контент