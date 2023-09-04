Смагин: Лагно и Горячкиной лучше участвовать в женских турнирах

Вице-президент Федерации шахмат России Сергей Смагин прокомментировал информацию о том, что Александра Горячкина и Екатерина Лагно будут участвовать в Суперфинале национального чемпионата среди мужчин.

«Любопытно на них будет посмотреть в открытом турнире, возможно, они хотят играть в максимально жёстких условиях и таким образом готовиться к турниру претенденток. В женском турнире они однозначно были бы одними из фаворитов, а в открытом, если они зацепятся хотя бы за середину таблицы, это уже будет большой успех, на большее рассчитывать будет трудно. Я считаю, что им лучше играть среди женщин, последний Кубок мира показал, что женщины тоже очень сильно играют», — сказал Смагин в интервью ТАСС.