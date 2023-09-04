Дмитрий Чернышенко: форум «Россия — спортивная держава» примет 5000 участников

4 сентября Заместитель председателя Правительства Дмитрий Чернышенко провёл заседание Оргкомитета по подготовке к международному спортивному форуму «Россия – спортивная держава». В мероприятии приняли участие первый заместитель министра спорта России Азат Кадыров, губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, председатель Комитета Государственной Думы по физической культуре и спорта Дмитрий Свищёв, президент АНО «Единая баскетбольная лига» Сергей Кущенко, а также представители профильных федеральных и региональных министерств и ведомств.

В соответствии с распоряжением президента России Владимира Путина международный форум «Россия – спортивная держава» в 2023 году пройдёт в Перми в период с 19 по 22 октября.

Дмитрий Чернышенко отметил основные направления программы форума.

«Пермский край регулярно принимает международные и всероссийские соревнования, региону есть чем поделиться с гостями и участниками. Сомнений нет, что мероприятия пройдут на высоком организационном уровне. Мы ожидаем на форуме «Россия – спортивная держава» около пяти тысяч гостей из большинства регионов России и зарубежных стран. Определены пять основных направлений деловой программы – управленческий, международный, фиджитал, цифровой и деловой. Планируется открытие спортивных объектов в регионах страны, построенных в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни». Подготовлена насыщенная культурная и событийная программа для гостей форума. Важно продолжить работу с потенциальными участниками, совместно с МИД РФ дополнительно пригласить коллег из зарубежных профильных ведомств», – сказал вице-премьер.

Дмитрий Махонин в своём докладе акцентировал, что Пермский край имеет богатый опыт в организации крупнейших событий и использует эффективные механизмы взаимодействия с вовлечёнными организациями и ведомствами.

«Проведение форума является центральным событием для региона в рамках празднования 300-летнего юбилея города. В течение года мы провели большое количество спортивных мероприятий, используем этот опыт для подготовки флагманского спортивного события года. Нами разработан проект плана мероприятий по размещению участников форума, утверждены планы мероприятий по привлечению и подготовке волонтёров, по медицинскому, санитарно-эпидемиологическому и транспортному обеспечению. Для региона важно не только сделать комфортным пребывание в Перми участников форума, но и вовлечь в это масштабное событие жителей. Для этого разработана обширная программа, в которой смогут принять участие и прикамцы, и гости Пермского края», — подчеркнул губернатор.

Спортивная программа форума включает крупные спортивные соревнования, в том числе показательный матч сборной России по регби, фестиваль по фиджитал-спорту, международные соревнования по баскетболу 3х3, международный турнир URAL FC, этап международного чемпионата по битве роботов.

Актуальная информация о форуме доступна на официальном сайте.