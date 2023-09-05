Российские пловцы могут вернуться на международную арену в феврале

Для российских и белорусских пловцов, прыгунов в воду и синхронистов первым стартом на международной арене после отстранения может стать чемпионат мира по водным видам спорта в Катаре, который пройдёт в феврале. Об этом сообщили в Международной федерации плавания (World Aquatics).
«Если реалистично оценивать ситуацию, то к тому времени, когда все необходимые проверки будут завершены, мы, вероятно, будем рассматривать чемпионат мира в Дохе в феврале в качестве первого соревнования для индивидуальных нейтральных спортсменов», — сообщает ТАСС со ссылкой на федерацию.
На чемпионате мира российские спортсмены смогут отобраться на Олимпийские игры 2024 года в Париже.
В понедельник World Aquatics объявила о решении допускать спортсменов из России и Беларуси до соревнований исключительно в нейтральном статусе при условии, что они не связаны с силовыми структурами и не демонстрировали поддержку спецоперации.
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