Покровская назвала безобразием условия допуска россиян в синхронном плавании

Главный тренер сборной России по синхронному плаванию Татьяна Покровская прокомментировала критерии допуска российских спортсменов на чемпионат мира по водным видам спорта.

«Всё очень печально, нас как будто наказали за то, что мы были первыми 20 с лишним лет, за победы на шести Олимпиадах. Отыгрались. Получается, что в основном наказано синхронное плавание. Безобразие. Ужасно, что спорт сейчас — это политика», — сказала Покровская в интервью ТАСС.

В понедельник, 4 сентября, World Aquatics объявила о решении допускать спортсменов из России и Беларуси до соревнований исключительно в нейтральном статусе при условии, что они не связаны с силовыми структурами и не демонстрировали поддержку спецоперации.