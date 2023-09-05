В Госдуме оценили критерии Международной федерации плавания по допуску россиян

Глава комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв оценил критерии международной федерации плавания по допуску россиян.

«С одной стороны, нас допустили — позитив. Но с другой стороны, некоторые спортивные чиновники не набрались смелости просто взять и допустить всех наших спортсменов. Тренд с всевозможными «но» и ограничениями сохраняется. Они боятся негативной реакции со стороны восточно-европейских стран, которые взяли в моду шантажировать спортивные организации тем, что они будут участвовать и выдавать визы российским спортсменам.

Даже президенты этих стран заявляли, что они против допуска россиян. Какое вообще отношение президенты стран имеют к российским спортсменам? Пусть занимаются своими внутренними делами. Возникает вопрос: насколько такие меры допустимы в сегодняшних условиях? Там столько ограничений… Сколько спортсменов из России с такими ограничениями смогут выступать? Где вообще прописаны правила, что выступает один спортсмен на дисциплину? Все спортсмены должны в равных условиях.

Федерация плавания России находится в очень непростой ситуации. Лёд тронулся, но сейчас необходимо отстаивать свои интересы. Каждое из ограничений можно и нужно снимать, но только в диалоге. Несколько федераций допустили наших спортсменов — и ничего страшного», — сказал Свищёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.