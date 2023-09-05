Колесников: условия World Aquatics ущемляют, но у нас есть другие задачи в плавании

Пловец Климент Колесников прокомментировал условия допуска российских спортсменов на международные соревнования.

«Уже ничего не удивляет, если честно, учитывая, как они пытаются крутиться‑вертеться вокруг этой ситуации. Я не удивлён и такому решению, единственное, что нашей федерации и всей стране надо будет выбирать — ехать или нет, но с такими условиями, я думаю, что это невозможно. Проще сказать просто и чётко: «Нет, вы не будете допущены». Чем вот таким заниматься, что они сейчас делают.

Честно сказать, все вот эти условия, которые выдвигают, требования, которые предоставляются для того, чтобы мы поехали, они, безусловно, нас ущемляют. Но в конечном итоге лично для себя я уже прекрасно понимал: мы, скорее всего, не поедем, и с этими мыслями проще живётся. Теперь есть другие задачи, цели, от которых отталкиваешься, и плавать даже стало приятнее. Свои цели преследуем.

С другой стороны, если ситуация поменяется и они поменяют своё решение, то мы, естественно, поедем и будем выступать, но в текущих условиях не знаю, как это возможно»,— сказал Колесников в интервью «Матч ТВ».