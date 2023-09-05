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«Нас не ждут». Чикунова — об условиях допуска россиян от World Aquatics

«Нас не ждут». Чикунова — об условиях допуска россиян от World Aquatics
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Российская пловчиха, чемпионка Европы Евгения Чикунова поделилась мнением о допуске по одному российскому спортсмену на дистанцию в случае получения нейтрального статуса.

«Время нужно, чтобы всё это изучить, и не совсем понятно, как всё это может вообще выглядеть.
Вообще да [условия по допуску одного человека на дистанцию – это слишком]. Нахожу это максимально нечестным. В целом поняла, что нас не ждут, и эти требования предполагают, что многие не смогут их выполнить», — приводит слова Чикуновой «Матч ТВ».

Евгении Чикуновой 18 лет. Она является участницей Олимпийских игр 2020 года в Токио и рекордсменкой мира в плавании на дистанции 200 метров брассом.

В понедельник World Aquatics объявила о решении допускать спортсменов из России и Беларуси до соревнований исключительно в нейтральном статусе при условии, что они не связаны с силовыми структурами и не демонстрировали поддержку спецоперации. Позже стало известно, что российским спортсменам также будет необходимо подписать декларацию.

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