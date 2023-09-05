«Занимаются ерундой, издеваются над спортсменами». Саутин — об условиях World Aquatics

Двукратный олимпийский чемпион по прыжкам в воду Дмитрий Саутин высказался об условиях допуска российских спортсменов, выдвинутых World Aquatics

«Занимаются ерундой, издеваются над спортсменами уже какой год, и все движется к тому, чтобы наши не участвовали в Олимпийских играх. Уже ничего нового придумать не могут и хотят аккуратно отстранить российскую команду. Спорт всегда был вне политики, он объединяет людей, которые знакомятся, начинают дружить. А здесь творится что-то ужасное», — сказал Саутин в интервью ТАСС.

В понедельник World Aquatics объявила о решении допускать спортсменов из России и Беларуси до соревнований исключительно в нейтральном статусе при условии, что они не связаны с силовыми структурами и не демонстрировали поддержку спецоперации. Позже стало известно, что спортсменам также будет необходимо подписать декларацию.