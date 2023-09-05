Ефимова: хотелось бы выступать на Кубке мира, но я возвращалась не только для этого

Трёхкратная олимпийская чемпионка Юлия Ефимова прокомментировала информацию о возможном допуске российских пловцов на международные соревнования.

«Я возвращалась не только для этого. Понимала, какие шансы у нас на допуск. Конечно, хотелось бы выступать на международных соревнованиях, например, на этапах Кубка мира, на «Маре Нострум»…

Уже хорошо, что есть какое‑то движение. Надо дождаться решения нашего руководства, потому что, если будут какие‑то общие запреты, уже будет неважно — соответствуешь ты критериям или нет», — сказала Ефимова в интервью «Матч ТВ».

В понедельник World Aquatics объявила о решении допускать спортсменов из России и Беларуси до соревнований исключительно в нейтральном статусе при условии, что они не связаны с силовыми структурами и не демонстрировали поддержку спецоперации. Также спортсмены будут должны подписать декларацию.