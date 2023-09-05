«Против своей страны не пойду». Чигирёва — об условиях допуска российских синхронистов

Двукратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Влада Чигирёва высказалась о критериях допуска российских спортсменов на международные соревнования.

«Конечно, нельзя сказать, что это неожиданно. Буквально вчера списывалась со своей коллегой и подругой из Испании, которая сказала, что, надеется, нас скоро допустят и мы сможем приехать в Париж на соревнования. Я ей просто ответила — не допустят.

У меня двоякое отношение к этой ситуации. После чемпионата мира я писала многим иностранным коллегам, и они мне отвечали — надеемся, скоро вы вернётесь. Но в то же время опять же реальность такова, что для всех это плюс одна позиция в результатах. Что бы там ни говорили, все хотели бы, чтобы нас в Париже не было и чтобы какие-то страны — по новым правилам даже непонятно, какие это страны будут — стали олимпийскими чемпионами. Конечно, этого всем хочется. Потом никто не вспомнит, были мы на этих Олимпийских играх или нет.

По соло вообще есть информация, что после Игр в Париже эту дисциплину могут убрать. Конечно, я хотела бы поехать на какие-то соревнования сольно, на этапы Кубка мира или чемпионат мира, но мы же видим, какие условия. По сути, ты должен пойти против своей страны, а я против своей страны точно не пойду.

Сейчас могут выступать только те спортсмены, которые уехали из страны. К тому же у нас командный вид спорта и, в принципе, мы все держимся вместе. Не представляю, чтобы у нас кто-то откололся и сказал: «Вот я пошёл выступать на международных соревнованиях в соло». По моему мнению, это предательство. Такой перспективы я для себя не вижу.

Мы будем выступать на наших соревнованиях — Играх дружбы, Играх БРИКС, у нас сейчас очень много шоу планируется по России, и внутри нашей страны синхронное плавание будет развиваться. Всегда ждём наших белорусских коллег, подруг, будем делать всё это вместе и приглашать другие страны. Таким образом, наш уровень будет только повышаться, у тех стран, что будут приезжать, — тоже. Всё у нас будет хорошо.

Меня повеселил комментарий World Aquatics по разработке критериев, которые максимально честные и справедливые, только где здесь справедливость, я вообще не понимаю.

Ощущение, что всю жизнь искали предлоги, чтобы не допустить нас. Сначала была допинг-история, которая вообще к нам не относилась, но тем не менее почему-то мы выезжали под нейтральным статусом, сейчас — другая история. Пройдёт время — придумают ещё что-то, лишь бы не было конкурентов. Ну, если так им удобно, спокойнее так живётся, ну хорошо. А мы будем работать дальше, и наше синхронное плавание будет становиться ещё красивее, техничнее, будет выходить на новый уровень», — приводит слова Чигирёвой «Матч ТВ».