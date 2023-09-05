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Чернышенко: дискриминация российских спортсменов лишила соревнования зрелищности

Чернышенко: дискриминация российских спортсменов лишила соревнования зрелищности
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Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко на пленарном заседании «Современная Россия: устойчивость к вызовам времени» Форума социальных инноваций регионов высказался об отстранении российских спортсменов от участия в международных соревнованиях. Он отметил, что турниры лишились зрелищности.

«Дискриминационная политика в отношении наших спортсменов не принесла желаемых результатов недружественным странам и международным спортивным организациям. Напротив, [она] лишила мировые соревнования зрелищности и объективности», — приводит слова Чернышенко ТАСС.

Весной Международный олимпийский комитет рекомендовал допускать россиян и белорусов к участию в международных турнирах под нейтральным флагом при соблюдении ряда условий.

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