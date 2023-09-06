Матыцин прокомментировал критерии World Aquatics по допуску россиян на турниры

Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин прокомментировал критерии Международной федерации плавания (World Aquatics) по допуску российских спортсменов на международные турниры.

Напомним, согласно требованиям организации, атлеты смогут соревноваться в нейтральном статусе в видах спорта, в которых предусмотрено выступление индивидуальных спортсменов. При этом россиянам будет запрещено давать интервью и демонстрировать любую национальную символику.

«Решение World Aquatics более детализировано по сравнению с рекомендациями МОК, больше ограничений по участию спортсменов. Как отметил Владимир Сальников (президент Всероссийской федерации плавания. — Прим. «Чемпионата»), надо тщательно и детально продумать и дать ответ — участвуем или нет на таких условиях», — приводит слова Матыцина «Матч ТВ».