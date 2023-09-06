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Матыцин прокомментировал критерии World Aquatics по допуску россиян на турниры

Матыцин прокомментировал критерии World Aquatics по допуску россиян на турниры
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Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин прокомментировал критерии Международной федерации плавания (World Aquatics) по допуску российских спортсменов на международные турниры.

Напомним, согласно требованиям организации, атлеты смогут соревноваться в нейтральном статусе в видах спорта, в которых предусмотрено выступление индивидуальных спортсменов. При этом россиянам будет запрещено давать интервью и демонстрировать любую национальную символику.

«Решение World Aquatics более детализировано по сравнению с рекомендациями МОК, больше ограничений по участию спортсменов. Как отметил Владимир Сальников (президент Всероссийской федерации плавания. — Прим. «Чемпионата»), надо тщательно и детально продумать и дать ответ — участвуем или нет на таких условиях», — приводит слова Матыцина «Матч ТВ».

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