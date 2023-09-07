Нихал Сарин обыграл Алексея Сарану на Speed Chess Championship 2023

Индийский шахматист Нихал Сарин переиграл представителя Сербии Алексея Сарану на турнире по скоростным шахматам Speed Chess Championship 2023, проходящем на платформе chess.com. Счёт встречи 1/8 финала 16:10 в пользу гроссмейстера из Индии. Напомним, Алексей Сарана, родившийся в Москве, сменил спортивное гражданство в апреле 2023 года и представляет на турнирах Сербию.

Ранее победы в своих матчах уже одержали американцы Хикару Накамура и Уэсли Со, переиграв китайца Юй Янъи и американца Левона Ароняна соответственно. Турнир Speed Chess Championship 2023 проходит с 4 по 22 сентября, призовой фонд турнира составляет $ 150 тыс.

Ближайший матч 1/8 финала пройдёт 8 сентября, в нём встретятся Алиреза Фируджа (Франция) и Дмитрий Андрейкин (Россия). Начало поединка в 20:00 мск.