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Нихал Сарин обыграл Алексея Сарану на Speed Chess Championship 2023

Нихал Сарин обыграл Алексея Сарану на Speed Chess Championship 2023
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Индийский шахматист Нихал Сарин переиграл представителя Сербии Алексея Сарану на турнире по скоростным шахматам Speed Chess Championship 2023, проходящем на платформе chess.com. Счёт встречи 1/8 финала 16:10 в пользу гроссмейстера из Индии. Напомним, Алексей Сарана, родившийся в Москве, сменил спортивное гражданство в апреле 2023 года и представляет на турнирах Сербию.

Ранее победы в своих матчах уже одержали американцы Хикару Накамура и Уэсли Со, переиграв китайца Юй Янъи и американца Левона Ароняна соответственно. Турнир Speed Chess Championship 2023 проходит с 4 по 22 сентября, призовой фонд турнира составляет $ 150 тыс.

Ближайший матч 1/8 финала пройдёт 8 сентября, в нём встретятся Алиреза Фируджа (Франция) и Дмитрий Андрейкин (Россия). Начало поединка в 20:00 мск.

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