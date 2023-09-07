К месту аварии в Ленинградской области направлены вертолёты санавиации

На место аварии в Ленинградской области стянуты машины скорой помощи сразу с нескольких подстанций (пять из Санкт-Петербурга и две из Токсова). Также очевидцы заметили два вертолёта санитарной авиации, подлетающие к месту происшествия.

Тем временем трасса «Скандинавия», на которой произошло страшное дорожно-транспортное происшествие, перекрыта. Огромная пробка в сторону Выборга растянулась на несколько километров, утверждается в телеграм-канале «Mash на Мойке — новости СПб».

Напомним, трагедия произошла на 60-м километре трассы «Скандинавия», где водитель грузовика КамАЗ, не справившись с управлением, протаранил группу велосипедисток из сестрорецкой школы олимпийского резерва. По данным «Mash на Мойке — новости СПб», в группе, попавшей в аварию, было девять девочек, две из них погибли.