17-летняя чемпионка мира по велоспорту Солозобова: мыслей уезжать из России у меня нет

17-летняя российская велогонщица Елизавета Солозобова сообщила, что в ближайшее время не планирует менять спортивное гражданство.
«Я не знаю, что нас ждёт в будущем. Но мыслей уезжать из России у меня нет. Здесь меня всем обеспечивают, здесь у меня любимая команда, здесь лучший тренер, здесь самые близкие и любимые люди. Просто хотелось бы регулярно участвовать в международных соревнованиях», — сказала Солозобова в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Шитихину.
Напомним, российские спортсмены отстранены от большинства международных соревнований из-за ситуации на Украине. Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) сообщил рекомендации, при соблюдении которых атлеты из России могут быть допущены на международные турниры в нейтральном статусе.
- 7 сентября 2023
-
15:55
-
15:30
-
15:07
-
13:46
-
13:36
-
13:07
-
12:42
-
12:12
-
10:39
-
09:51
-
09:31
-
05:11
-
02:12
-
01:03
- 6 сентября 2023
-
19:55
-
19:36
-
19:09
-
19:08
-
18:20
-
17:49
-
17:08
-
16:44
-
16:43
-
16:32
-
16:23
-
15:30
-
14:15
-
12:52
-
10:28
-
09:54
-
09:25
-
05:44
-
00:58
- 5 сентября 2023
-
23:12
-
21:02