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17-летняя чемпионка мира по велоспорту Солозобова: мыслей уезжать из России у меня нет

17-летняя чемпионка мира по велоспорту Солозобова: мыслей уезжать из России у меня нет
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17-летняя российская велогонщица Елизавета Солозобова сообщила, что в ближайшее время не планирует менять спортивное гражданство.

«Я не знаю, что нас ждёт в будущем. Но мыслей уезжать из России у меня нет. Здесь меня всем обеспечивают, здесь у меня любимая команда, здесь лучший тренер, здесь самые близкие и любимые люди. Просто хотелось бы регулярно участвовать в международных соревнованиях», — сказала Солозобова в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Шитихину.

Напомним, российские спортсмены отстранены от большинства международных соревнований из-за ситуации на Украине. Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) сообщил рекомендации, при соблюдении которых атлеты из России могут быть допущены на международные турниры в нейтральном статусе.

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