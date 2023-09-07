В спорткомитете Санкт-Петербурга заявили, что попавшие в ДТП велосипедистки соблюдали ПДД

Заместитель председателя комитета по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга Елена Павлова сообщила, что тренировка юных велосипедисток, попавших в страшное ДТП в Ленинградской области, проходила с соблюдением правил дорожного движения.
Авария произошла на 59-м км трассы «Скандинавия». Водитель грузовика Scania наехал на двигавшийся в попутном направлении легковой автомобиль «Форд», сопровождавший группу из 11 велосипедисток в возрасте 14-15 лет. В результате этого удара «Форд» врезался в спортсменок. В результате ДТП две велосипедистки от полученных травм скончались на месте. Еще семь девочек и их тренер получили травмы различной степени тяжести и госпитализированы в больницу.
«Для Санкт-Петербурга, для спорта и в первую очередь для родителей это очень большая трагедия. Выражаем наши глубочайшие соболезнования и желаем быстрого выздоровления всем пострадавшим. Был тренировочный процесс. Сейчас рано давать какие-то комментарии, будет проведено расследование всего произошедшего. На первый взгляд, тренировочный процесс осуществлялся с соблюдением правил безопасности дорожного движения. Дальнейшие комментарии будут после расследования», — приводит слова Павловой «РИА Новости Спорт».
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