Джексон нацелилась 8 сентября побить мировой рекорд Гриффит-Джойнер на 200 м

Ямайская бегунья Шерика Джексон собирается побить мировой рекорд в беге на 200 м у женщин в пятницу, 8 сентября, на Мемориале Ван Дамме в Брюсселе. Соревнования на Стадионе короля Бодуэна пройдут в рамках 13-го этапа «Бриллиантовой лиги» сезона-2023.

Джексон выразила удовлетворение тем, что во время соревнований в Бельгии ожидается жаркая погода — 31 градус по Цельсию. Также ямайская бегунья не исключила, что предпримет ещё одну попытку побить мировой рекорд на 14-м этапе «Бриллиантовой лиги», который пройдёт в Юджине 16-17 сентября.

«На чемпионате мира я была так близка к этому. Мы с тренером поговорили, и решили, что собираемся поставить рекорд в этом году. Я надеюсь, установить его в пятницу.

Если не получится, то у нас будет ещё один шанс в Юджине. Не существует идеальных забегов, и я хочу только провести хорошую гонку в пятницу, чтобы расставить всё по своим местам. Мы очень близки к этому, мы уже стучимся в дверь.

Было бы хорошо, если бы у нас была ямайская погода, а ещё здесь новая дорожка. Мое тело чувствует себя хорошо, мой разум готов, и это лучшее, что я могу сделать — объединить мой разум и моё тело. Всё возможно в пятницу», — приводит слова Джексон Reuters.

25 августа на чемпионате мира в Будапеште 29-летняя Джексон выиграла финал на двухсотметровке с временем 21,41. Это второй результат в истории лёгкой атлетики.

Мировой рекорд на 200 м принадлежит американке Флоренс Гриффит-Джойнер. 29 сентября 1988 года она показала результат 21,34 на Олимпийских играх в Сеуле. Это один из 12 действующих мировых рекордов в олимпийских дисциплинах лёгкой атлетики, которые были установлены в 1980-х годах.